Google отошла от ассистентов в смартфонах, обратившись к ИИ в реальном мире

В отличие от обычных голосовых помощников, Project Astra использует ввод данных с камеры для предоставления контекстной информации и помощи на основе реальных сценариев. Это включает в себя такие функции, как преобразование изображений в практические элементы, например, создание записей в календаре из школьной программы или списков покупок из надписей в тетради.

"Разворот" Google отражает ее более широкое видение интеграции ИИ в физическую среду, предлагая практические решения, "выходящие за рамки цифрового взаимодействия", отмечает издание. Готовясь к дебюту Gemini Live в конце этого года, технологический гигант подчеркивает переход к "повышению продуктивности и вовлеченности пользователей в повседневные задачи" с помощью возможностей, основанных на искусственном интеллекте.