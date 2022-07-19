Google Pay так не делает: на Apple подали в суд за комиссии при бесконтактной оплате

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Google Pay так не делает: на Apple подали в суд за комиссии при бесконтактной оплатеКомиссии платят эмитенты карт
Против Apple подали коллективный иск, в котором утверждается, что компания имеет незаконную монополию на бесконтактные платежи на iPhone. Это позволяет ей принуждать эмитентов карт платить комиссию.
Иск подан по инициативе компании Affinity Credit Union, которая выпускает дебетовые и кредитные карты, совместимые с Apple Pay. В исковом заявлении сказано, что Apple зарабатывает более 1 миллиарда долларов в год, взимая с компаний-эмитентов кредитных карт до 0,15% за транзакцию через Apple Pay. При этом эмитенты ничего не платят, когда их клиенты используют «функционально идентичные сервисы для Android».
В иске утверждается, что Apple нарушает антимонопольный закон, делая Apple Pay единственным сервисом, способным осуществлять платежи через NFC на iPhone, iPad и Apple Watch.
Цель жалобы состоит в том, чтобы изменить политику Apple и заставить компанию возместить эмитентам карт комиссии.