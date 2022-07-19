Google Pay так не делает: на Apple подали в суд за комиссии при бесконтактной оплате

Иск подан по инициативе компании Affinity Credit Union, которая выпускает дебетовые и кредитные карты, совместимые с Apple Pay. В исковом заявлении сказано, что Apple зарабатывает более 1 миллиарда долларов в год, взимая с компаний-эмитентов кредитных карт до 0,15% за транзакцию через Apple Pay. При этом эмитенты ничего не платят, когда их клиенты используют «функционально идентичные сервисы для Android».

В иске утверждается, что Apple нарушает антимонопольный закон, делая Apple Pay единственным сервисом, способным осуществлять платежи через NFC на iPhone, iPad и Apple Watch.

Цель жалобы состоит в том, чтобы изменить политику Apple и заставить компанию возместить эмитентам карт комиссии.