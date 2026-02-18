Google «переизобретёт» Shazam

Опубликовано 18 февраля 2026, 08:041 мин.
Google «переизобретёт» ShazamОтдельное приложение для распознавания музыки для смартфонов
Google, как пишут СМИ, готовит отдельное приложение, что будет автоматически распознавать музыку вокруг владельца смартфона. Сейчас эта возможность доступна на смартфонах Google Pixel и работает она в фоновом режиме.
Сейчас функция Now Playing показывает название песни и исполнителя прямо на экране блокировки, а также сохраняет историю распознанных треков. Работает при этом инструмент прямо на устройстве, без отправки записи звука в интернет.
Так, по данным 9to5Google, в коде появились упоминания о «новом приложении Now Playing», которое можно будет скачать через магазин приложений. Пока неизвестно, останется ли Now Playing эксклюзивом для Pixel или станет доступным и на других Android-смартфонах.
Запуск может состояться уже весной.