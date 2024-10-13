Google переработает приложение для перехода с iOS на Android

Обновленное приложение будет соответствовать стилю Material Design от той же Google, хотя некоторые детали редизайна пока остаются неясными. Ожидается, что вскоре Google раскроет больше информации как о дизайне, так и о новых функциях.

Хотя Google официально не подтвердила эти изменения, свидетельства обновления были обнаружены при анализе APK приложения на телефонах Android. Наряду с улучшениями в дизайне, обновление обещает сделать перенос данных между iOS и Android быстрее и проще.