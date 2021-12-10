Google переведёт Android-игры на Windows — когда

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Google переведёт Android-игры на Windows — когдаБудет запущено отдельное приложение для ПК
Google планирует перенести Android-игры на ПК. Для этого будет создано приложение Google Play Games, которое позволит играм из Google Play работать на системах под управлением Windows.
Сообщается, что с 2022 года пользователи смогут запускать любимые мобильные игры на ноутбуках и ПК. Представитель Google отметил, что компания создала приложение Google Play Games полностью самостоятельно, без помощи Microsoft.
Пока неясно, какую технологию Google использует для эмуляции приложений Android в Windows, но игры будут запускаться локально, а не стримиться из облака.
Стоит отметить, что совсем недавно Microsoft начала тестировать запуск приложений Android на компьютерах с Windows 11. Для этого компания создала подсистему Windows для Android.
Источник: The Verge