Google переведёт Android-игры на Windows — когда

Сообщается, что с 2022 года пользователи смогут запускать любимые мобильные игры на ноутбуках и ПК. Представитель Google отметил, что компания создала приложение Google Play Games полностью самостоятельно, без помощи Microsoft.

Пока неясно, какую технологию Google использует для эмуляции приложений Android в Windows, но игры будут запускаться локально, а не стримиться из облака.

Стоит отметить, что совсем недавно Microsoft начала тестировать запуск приложений Android на компьютерах с Windows 11. Для этого компания создала подсистему Windows для Android.