Google Переводчик получил живой перевод разговоров в наушниках на iPhone

Опубликовано 27 марта 2026, 22:261 мин.
Google Переводчик получил живой перевод разговоров в наушниках на iPhoneПоддерживаемых языков много
Google открыла функцию живого перевода в Google Переводчике для iPhone. Функция поддерживает более 70 языков и позволяет понимать собеседника «почти мгновенно». Перевод передаётся прямо в наушники.
Технология «старается сохранить естественное звучание речи» — интонацию, темп и эмоции.
Функция впервые появилась в тестовом режиме в Android не так давно, теперь стала доступна широкой аудитории, включая пользователей iOS.
Среди вышеупомянутых 70 языков есть в том числе: азербайджанский, традиционный китайский, немецкий, французский, иврит, грузинский, монгольский, русский, украинский и узбекский.