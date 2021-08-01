Google Переводчик получит новый минималистичный дизайн

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Google Переводчик получит новый минималистичный дизайнЕго могут представить в октябре
Google Translate («Переводчик») тестирует новый пользовательский интерфейс, который могут представить вместе со смартфоном Pixel 6.
Это обнаружила команда издания XDA Developers. Новый дизайн мобильного приложения будет выглядеть более минималистичным. Собственно, кроме оригинального текста и его версии на другом языке при переводе больше ничего не будет отображаться. А вот основной экран будет иметь дополнительные элементы.
Новый дизайн удобно наглядно сравнить со старым:
Напомним, презентация Google Pixel 6 ожидается в октябре 2021 года. По имеющимся данным, новый смартфон получит AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма, основную камеру с 50-Мп датчиком и аккумулятор ёмкостью 4614 мАч. В качестве аппаратной основы устройства должен выступить процессор Qualcomm Snapdragon 870.