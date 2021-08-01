Google Переводчик получит новый минималистичный дизайн

Это обнаружила команда издания XDA Developers. Новый дизайн мобильного приложения будет выглядеть более минималистичным. Собственно, кроме оригинального текста и его версии на другом языке при переводе больше ничего не будет отображаться. А вот основной экран будет иметь дополнительные элементы.

Новый дизайн удобно наглядно сравнить со старым: