Google перевыпустила ИИ-поиск по галерее после массовой критики

Опубликовано 28 июня 2025, 18:451 мин.
Google перевыпустила ИИ-поиск по галерее после массовой критикиФункцию «Ask Photos» с улучшенной скоростью поиска вернули
Google возобновляет работу функции «Ask Photos» в Google Фото — умного поиска по фотографиям с помощью ИИ. Ранее запуск был приостановлен, потому что пользователи жаловались на медленную работу и неудобный интерфейс.
Теперь Google улучшил поиск: при простых запросах, например «пляж» или «собаки», результаты появляются сразу, а сложные запросы обрабатываются на фоне, чтобы найти самые подходящие фотографии.
Компания сообщает, что функция теперь доступна не только для ограниченного круга пользователей, а начинает распространяться на большее число людей в США. Доступность в остальных страна не гарантируется.