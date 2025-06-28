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Опубликовано 28 июня 2025, 18:45
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Google перевыпустила ИИ-поиск по галерее после массовой критики

Функцию «Ask Photos» с улучшенной скоростью поиска вернули
Google возобновляет работу функции «Ask Photos» в Google Фото — умного поиска по фотографиям с помощью ИИ. Ранее запуск был приостановлен, потому что пользователи жаловались на медленную работу и неудобный интерфейс.
Google перевыпустила ИИ-поиск по галерее после массовой критики

© Google

Теперь Google улучшил поиск: при простых запросах, например «пляж» или «собаки», результаты появляются сразу, а сложные запросы обрабатываются на фоне, чтобы найти самые подходящие фотографии.

Компания сообщает, что функция теперь доступна не только для ограниченного круга пользователей, а начинает распространяться на большее число людей в США. Доступность в остальных страна не гарантируется.