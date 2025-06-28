Google перевыпустила ИИ-поиск по галерее после массовой критики

Теперь Google улучшил поиск: при простых запросах, например «пляж» или «собаки», результаты появляются сразу, а сложные запросы обрабатываются на фоне, чтобы найти самые подходящие фотографии.

Компания сообщает, что функция теперь доступна не только для ограниченного круга пользователей, а начинает распространяться на большее число людей в США. Доступность в остальных страна не гарантируется.