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Сегодня 11:10

Google Photos исправили под гибкие экраны

Владельцы Galaxy Fold могут порадоваться
Стали известны детали последнего обновления приложения Google Photos для Android. В нём появилась поддержка Android Foldables, то есть возможность просмотра изображений на экранах смартфонов типа Samsung Galaxy Fold.

В конце прошлого года компания Google представила новую функцию для операционной системы Android Foldables, рассчитанную на смартфоны со сгибающимся экраном.

Теперь в разделе «Что нового» на странице приложения Google Photos в Play Store появилась следующая информация: «Доступен новый режим просмотра галереи, в котором можно увидеть, какие фото и видео ещё не загружены в библиотеку... Кроме того, улучшена поддержка приложения Google Photos на складных устройствах».

Скорее всего, имеется в виду «непрерывность» экрана, позволяющая приложениям автоматически переходить с одного экрана на другой, и функция Multi-resume, поддерживающая активность нескольких окон разных приложении одновременно.

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