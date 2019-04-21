Google Photos исправили под гибкие экраны

В конце прошлого года компания Google представила новую функцию для операционной системы Android Foldables, рассчитанную на смартфоны со сгибающимся экраном.

Теперь в разделе «Что нового» на странице приложения Google Photos в Play Store появилась следующая информация: «Доступен новый режим просмотра галереи, в котором можно увидеть, какие фото и видео ещё не загружены в библиотеку... Кроме того, улучшена поддержка приложения Google Photos на складных устройствах».

Скорее всего, имеется в виду «непрерывность» экрана, позволяющая приложениям автоматически переходить с одного экрана на другой, и функция Multi-resume, поддерживающая активность нескольких окон разных приложении одновременно.