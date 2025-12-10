Google Photos получил улучшенный видеоредактор

Опубликовано 10 декабря 2025, 18:101 мин.
Google Photos получил улучшенный видеоредакторТеперь умеет создавать видео-хайлайты автоматически
Google Photos обновила видеоредактор на iOS и Android, добавив новый интерфейс с элементами дизайна Material 3 Expressive. Редактирование стало удобнее как для отдельных клипов, так и для нескольких одновременно, с универсальной временной шкалой и карусельной панелью инструментов, хвалится компания.
Видео занимает большую часть экрана, под ним расположены компактная временная шкала с инструментами обрезки и кнопки воспроизведения/паузы. В карусели доступны функции: Авто, Обрезка, Настройка, Фильтры, Звук, Скорость, Музыка и Текст.
Особенность обновленного редактора — видео-хайлайты. Система автоматически создаёт короткие видео из выбранных фото и клипов, добавляя текст, музыку и монтаж под ритм музыки. Пользователь может добавлять новые клипы, менять их порядок и редактировать с помощью “холста”, что подстраивается под изменения.
Сохранение видео сопровождается анимированной полосой прогресса, а отдельные кадры можно экспортировать как фотографии.