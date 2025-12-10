Google Photos получил улучшенный видеоредактор

Особенность обновленного редактора — видео-хайлайты. Система автоматически создаёт короткие видео из выбранных фото и клипов, добавляя текст, музыку и монтаж под ритм музыки. Пользователь может добавлять новые клипы, менять их порядок и редактировать с помощью “холста”, что подстраивается под изменения.

Сохранение видео сопровождается анимированной полосой прогресса, а отдельные кадры можно экспортировать как фотографии.