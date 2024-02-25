Google Photos получили новые возможности обмена фотографиями

Google Photos получили новые возможности обмена фотографиямиНа телефонах Pixel с Android 14
Ранее Google Photos на Android полагался на собственное меню обмена, предлагая такие опции, как «Создать ссылку», наряду со стандартными иконками приложений. Однако с новым обновлением Google Фото использует родной лист общего доступа Android 14.
Новый лист обмена представляет собой более чистый интерфейс, в верхней части которого отображается предварительный просмотр выбранного изображения (изображений). Ниже находится карусель часто используемых действий
В настоящее время новый лист общего доступа распространяется на все телефоны Pixel под управлением Android 14, включая Pixel Fold, с версией 6.71 приложения Google Photos. Однако он еще не доступен на планшете Pixel Tablet и других устройствах под управлением Android 14, таких как телефоны Samsung.