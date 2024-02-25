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Приложения
Опубликовано 25 февраля 2024, 13:34
1 мин.

Google Photos получили новые возможности обмена фотографиями

На телефонах Pixel с Android 14
Google Фото получают обновление для телефонов Pixel под управлением Android 14, заменяющее пользовательское «меню обмена» фотографиями на встроенный «лист обмена». Это изменение открывает новые возможности и делает работу пользователей более удобной, отмечает 9to5Google.
Google Photos получили новые возможности обмена фотографиями

© Google

Ранее Google Photos на Android полагался на собственное меню обмена, предлагая такие опции, как «Создать ссылку», наряду со стандартными иконками приложений. Однако с новым обновлением Google Фото использует родной лист общего доступа Android 14.

Новый лист обмена представляет собой более чистый интерфейс, в верхней части которого отображается предварительный просмотр выбранного изображения (изображений). Ниже находится карусель часто используемых действий

Google Photos получили новые возможности обмена фотографиями
© 9to5Google

В настоящее время новый лист общего доступа распространяется на все телефоны Pixel под управлением Android 14, включая Pixel Fold, с версией 6.71 приложения Google Photos. Однако он еще не доступен на планшете Pixel Tablet и других устройствах под управлением Android 14, таких как телефоны Samsung.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#обновление
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#Google