Google Photos получили новые возможности обмена фотографиями

Ранее Google Photos на Android полагался на собственное меню обмена, предлагая такие опции, как «Создать ссылку», наряду со стандартными иконками приложений. Однако с новым обновлением Google Фото использует родной лист общего доступа Android 14.

Новый лист обмена представляет собой более чистый интерфейс, в верхней части которого отображается предварительный просмотр выбранного изображения (изображений). Ниже находится карусель часто используемых действий