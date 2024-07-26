Google Pixel 9 научили добавлять вас на любую фотографию

Там показано, как пользователь фотографирует друзей, а затем меняет место съемки, чтобы запечатлеть себя в том же месте. Дисплей Pixel 9 накладывает предыдущее изображение, что позволяет сделать финальный снимок, включающий всех, как будто они были там все вместе, пишут СМИ.

Этот инструмент «сшивает» два изображения с одинаковым фоном, плавно добавляя того, кого изначально не было в кадре. Pixel 9, дебютирующий 13 августа, также покажет другие усовершенствования, такие как обновленный Magic Editor для замены фона и новый ассистент Google Gemini.