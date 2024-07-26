Google Pixel 9 научили добавлять вас на любую фотографию

Опубликовано 26 июля 2024, 22:24
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Google Pixel 9 научили добавлять вас на любую фотографиюФункция “Add Me”
В грядущем Google Pixel 9 появится функция «Добавить меня», благодаря которой никто не останется без внимания на групповых фотографиях. В рекламном ролике, опубликованном OnLeaks, эта функция показывается во всей красе.
© OnLeaks / Android Headlines
Там показано, как пользователь фотографирует друзей, а затем меняет место съемки, чтобы запечатлеть себя в том же месте. Дисплей Pixel 9 накладывает предыдущее изображение, что позволяет сделать финальный снимок, включающий всех, как будто они были там все вместе, пишут СМИ.
Этот инструмент «сшивает» два изображения с одинаковым фоном, плавно добавляя того, кого изначально не было в кадре. Pixel 9, дебютирующий 13 августа, также покажет другие усовершенствования, такие как обновленный Magic Editor для замены фона и новый ассистент Google Gemini.