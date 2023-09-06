Google Play Movies для Android TV перестанет работать в октябре

Кроме того, будет доступен раздел «Библиотека», а пользователи смогут смотреть контент через приложение YouTube или приложения Google TV на других платформах.

Этот шаг завершает переход от брендинга Google Play Movies & TV к «Google TV», который заменил мобильные приложения для Android и iOS. Несмотря на то, что работа с Google TV стала более интегрированной, все еще существуют различные устройства Android TV, такие как серия Nvidia Shield, которые Google необходимо продолжать поддерживать.