Google Play Movies для Android TV перестанет работать в октябре

Google Play Movies для Android TV перестанет работать в октябреЕго функции разделять другие вкладки
Компания Google прекращает работу своего приложения Play Movies & TV для Android TV, закрытие которого запланировано на 5 октября 2023 года. Для покупки и проката фильмов, а также для доступа к предыдущим покупкам пользователям придется полагаться на вкладку «Магазин».
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Кроме того, будет доступен раздел «Библиотека», а пользователи смогут смотреть контент через приложение YouTube или приложения Google TV на других платформах.
Этот шаг завершает переход от брендинга Google Play Movies & TV к «Google TV», который заменил мобильные приложения для Android и iOS. Несмотря на то, что работа с Google TV стала более интегрированной, все еще существуют различные устройства Android TV, такие как серия Nvidia Shield, которые Google необходимо продолжать поддерживать.