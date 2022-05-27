Google Play начнёт показывать совместимость смартфонов с приложениями

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Google Play начнёт показывать совместимость смартфонов с приложениямиПока опция тестируется
Как узнать, совместимо ли приложение с вашим смартфоном? Либо внимательно прочитать всё на его странице в Google Play, либо воспользоваться методом проб и ошибок. Google решила облегчить эту задачу и в настоящее время внедряет новый раздел под названием «Совместимость с вашими активными устройствами» в свой магазин приложений.
Чтобы проверить нововведение, нужно перейти на страницу приложения, которое хотите скачать. Затем надо нажать «Об этом приложении» и прокрутить раздел до конца. Там можно будет увидеть, какие из ваших устройств совместимы с рассматриваемым приложением. Это касается девайсов, связанных с учётной записью Google, которые были активны в течение последних 30 дней.
Пока функция доступна ограниченному числу пользователей, однако скоро можно ожидать её широкого внедрения.