Google Play начнёт показывать совместимость смартфонов с приложениями

Чтобы проверить нововведение, нужно перейти на страницу приложения, которое хотите скачать. Затем надо нажать «Об этом приложении» и прокрутить раздел до конца. Там можно будет увидеть, какие из ваших устройств совместимы с рассматриваемым приложением. Это касается девайсов, связанных с учётной записью Google, которые были активны в течение последних 30 дней.

Пока функция доступна ограниченному числу пользователей, однако скоро можно ожидать её широкого внедрения.