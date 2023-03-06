Google Play начнёт сообщать, если какое-то приложение работает плохо на вашем смартфоне

14:28, 06 марта 2023
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Google Play начнёт сообщать, если какое-то приложение работает плохо на вашем смартфонеУдобно
Техноблогеры обнаружили, что Google Play начал выдавать предупреждения относительно некоторых приложений о том, что они могут не работать на вашем смартфоне.
Фото: Unsplash
Под некоторыми приложениями в маркетплейса появляется выделенная красным надпись: «Последние данные с похожих устройств указывают на то, что это приложение может перестать работать на вашем устройстве».
Mishaal Rahman
Приложения могут не работать корректно на определённом смартфоне из-за множества вещей: начиная от разрешения экрана, аппаратного обеспечения и заканчивая версией Android.
Когда новая функция станет доступна всем пользователям, пока неясно.