Приложения
14:28, 06 марта 2023
1 мин.

Google Play начнёт сообщать, если какое-то приложение работает плохо на вашем смартфоне

Удобно

Техноблогеры обнаружили, что Google Play начал выдавать предупреждения относительно некоторых приложений о том, что они могут не работать на вашем смартфоне.

Google Play начнёт сообщать, если какое-то приложение работает плохо на вашем смартфоне

Фото: Unsplash

Под некоторыми приложениями в маркетплейса появляется выделенная красным надпись: «Последние данные с похожих устройств указывают на то, что это приложение может перестать работать на вашем устройстве».

Google Play начнёт сообщать, если какое-то приложение работает плохо на вашем смартфоне

Mishaal Rahman

Приложения могут не работать корректно на определённом смартфоне из-за множества вещей: начиная от разрешения экрана, аппаратного обеспечения и заканчивая версией Android.

Когда новая функция станет доступна всем пользователям, пока неясно.

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