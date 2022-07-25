Google Play обновил логотип в честь 10-летия

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Google Play обновил логотип в честь 10-летияЦвета наконец стали соответствовать фирменным
Сегодня магазин приложений Google Play получил новый логотип в честь своего 10-летнего юбилея. Google немного изменила общую форму иконки и приглушила цвета. Теперь они более точно соответствуют оттенкам зелёного, жёлтого, синего и красного, которые Google использует для многих других своих сервисов.
«Мы представляем новый логотип, который лучше отражает магию Google и соответствует брендингу многих наших полезных продуктов — Поиска, Ассистента, Фото, Gmail и других», — цитирует The Verge вице-президент Google Play.
В Google говорят, что более 2,5 млрд человек в более чем 190 странах ежемесячно используют Google Play для поиска приложений и игр, а ещё более 2 млн разработчиков работают с сервисом.