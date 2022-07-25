Google Play обновил логотип в честь 10-летия

Цвета наконец стали соответствовать фирменным

Сегодня магазин приложений Google Play получил новый логотип в честь своего 10-летнего юбилея. Google немного изменила общую форму иконки и приглушила цвета. Теперь они более точно соответствуют оттенкам зелёного, жёлтого, синего и красного, которые Google использует для многих других своих сервисов.