Google Play перестанет платить российским разработчикам уже через пару недель

Опубликовано 13 декабря 2024, 14:581 мин.
Google Play перестанет платить российским разработчикам уже через пару недельС 26 декабря 2024 года
Google Play прекратит обработку платежей разработчикам с банковскими счетами в России с 26 декабря 2024 года, говорится в уведомлении компании, которым поделился пользователь Хабра под ником RoboForm.
С этой даты разработчики с российскими банковскими счетами больше не будут получать глобальный доход от продаж приложений, подписок или покупок в приложениях. Попытки монетизации, включая платные загрузки и покупки, также будут отклоняться.
Мера вступает в силу в 22:00 по московскому времени 25 декабря 2024 года. Хотя продажи будут заблокированы, все причитающиеся платежи будут обработаны до 15 января 2025 года.
Этот шаг знаменует собой очередное ограничение для разработчиков в России. Это решение влияет как на текущую монетизацию, так и на будущие потоки доходов затронутых разработчиков.
Google не предоставила дополнительных комментариев, и вряд ли будет.