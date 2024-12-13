Google Play перестанет платить российским разработчикам уже через пару недель

С этой даты разработчики с российскими банковскими счетами больше не будут получать глобальный доход от продаж приложений, подписок или покупок в приложениях. Попытки монетизации, включая платные загрузки и покупки, также будут отклоняться.

Мера вступает в силу в 22:00 по московскому времени 25 декабря 2024 года. Хотя продажи будут заблокированы, все причитающиеся платежи будут обработаны до 15 января 2025 года.

Этот шаг знаменует собой очередное ограничение для разработчиков в России. Это решение влияет как на текущую монетизацию, так и на будущие потоки доходов затронутых разработчиков.

Google не предоставила дополнительных комментариев, и вряд ли будет.