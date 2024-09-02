Google Play Store спустя годы научился обновлять несколько приложений одновременно

Это обновление появилось после того, как в начале этого года Google ввела поддержку мультизагрузки для новых приложений. Ранее пользователи могли загружать только одно обновление приложения за раз.

Начиная с этой недели пользователи Android сообщают, что теперь они могут загружать до трех обновлений одновременно. Это изменение приводит функциональность Play Store в соответствие с App Store на iOS, который уже некоторое время поддерживает одновременную загрузку. Любые обновления, выходящие за рамки третьего, будут ставиться в очередь со статусом «Ожидание».

Ограничение на три одновременные загрузки распространяется и на установку новых приложений.