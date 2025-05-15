Google подготовила Android 16 к релизу стабильной версии с последней Beta 4.1

Опубликовано 15 мая 2025, 11:151 мин.
Google подготовила Android 16 к релизу стабильной версии с последней Beta 4.1С исправлениями перед финальной версией
Google продолжает готовить Android 16 к релизу стабильной версии, которая ожидается в июне. Компания выпустила Android 16 Beta 4.1 — это обновление не добавляет новых функций, а исправляет ошибки, найденные в предыдущей версии.
Среди устранённых проблем:
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Слабая вибрация (тактильная отдача),
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Сбои при съёмке 4K-видео с зумом 4x,
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Исчезновение карты погоды,
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Случайное срабатывание ярлыков на экране блокировки,
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«Застрявший» индикатор микрофона,
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Отсутствие звука в некоторых приложениях,
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Повышенный расход батареи,
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Появление чёрной полоски снизу при переключении экранов,
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Сбой приложения Google при загрузке сайтов.
Beta 4.1 доступна для устройств Pixel, участвующих в тестировании. Обновление придёт автоматически. Судя по темпам выхода исправлений, Google уже близка к завершению работы над Android 16.
Полноценный релиз операционной системы ожидается совсем скоро.