Google подготовила Android 16 к релизу стабильной версии с последней Beta 4.1

С исправлениями перед финальной версией

Google продолжает готовить Android 16 к релизу стабильной версии, которая ожидается в июне. Компания выпустила Android 16 Beta 4.1 — это обновление не добавляет новых функций, а исправляет ошибки, найденные в предыдущей версии.