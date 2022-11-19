Google подкупила Activision ради отказа от запуска конкурирующего магазина приложений

Этот шаг, по словам Epic, помог укрепить позиции Google на телефонах и планшетах с программным обеспечением Android. В недавно опубликованном документе, Epic Games заявила, что Google платит другим разработчикам так же, как и Activision. Epic привела в пример соглашение, которое Google заключила с китайской компанией Tencent, предоставив ей около 30 млн долларов. Как и Activision, эти деньги также были частью более крупного соглашения о том, что Riot Games будет поддерживать свои игры на платформе Google и тратить деньги на их продвижение на Android.

Компании Google и Activision Blizzard опровергли утверждения Epic о конкурирующих магазинах приложений. Google заявила, что соглашения призваны стимулировать разработчиков создавать приложения для Google Play. "Epic неверно описывает деловые разговоры", - говорится в заявлении представителя Google. "Это не мешает разработчикам создавать конкурирующие магазины приложений, как ошибочно утверждает Epic". Activision, в свою очередь, заявила, что Google никогда "не просила нас, не давила на нас и не заставляла нас соглашаться не конкурировать с Google Play".