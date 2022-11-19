Google подкупила Activision ради отказа от запуска конкурирующего магазина приложений

Google подкупила Activision ради отказа от запуска конкурирующего магазина приложенийИ не только ее
Разработчик компьютерных игр Epic Games заявила, что Google заплатила разработчику Call of Duty Activision Blizzard 360 млн долларов, в рамках широкого соглашения, которое включало обещание игрового гиганта не создавать конкурирующий магазин приложений.
Этот шаг, по словам Epic, помог укрепить позиции Google на телефонах и планшетах с программным обеспечением Android. В недавно опубликованном документе, Epic Games заявила, что Google платит другим разработчикам так же, как и Activision. Epic привела в пример соглашение, которое Google заключила с китайской компанией Tencent, предоставив ей около 30 млн долларов. Как и Activision, эти деньги также были частью более крупного соглашения о том, что Riot Games будет поддерживать свои игры на платформе Google и тратить деньги на их продвижение на Android.
Компании Google и Activision Blizzard опровергли утверждения Epic о конкурирующих магазинах приложений. Google заявила, что соглашения призваны стимулировать разработчиков создавать приложения для Google Play. "Epic неверно описывает деловые разговоры", - говорится в заявлении представителя Google. "Это не мешает разработчикам создавать конкурирующие магазины приложений, как ошибочно утверждает Epic". Activision, в свою очередь, заявила, что Google никогда "не просила нас, не давила на нас и не заставляла нас соглашаться не конкурировать с Google Play".