Google разрешил подросткам пользоваться своим чат-ботом с ИИ, но с ограничениями

Google требует, чтобы подростки соответствовали минимальному возрастному цензу для управления учетной записью (обычно 13 лет, но есть и исключения). Первоначально поддерживается английский язык, но постепенно планируется добавление новых языков. Меры безопасности Google включают в себя образовательные ресурсы по генеративному ИИ, проверку фактов в ответах Bard с помощью Google Поиска, а также реализацию функций фильтрации неприемлемого контента для молодых пользователей.

В Bard появились новые функции, такие как разбиение математических задач на части и создание графиков.

Технологический гигант ведет борьбу с такими конкурентами, как Copilot от Microsoft и ChatGPT от OpenAI, и стремится стать основным чат-ботом для разнообразной глобальной аудитории.