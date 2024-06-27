Google Поиск лишится бесконечной прокрутки результатов

Представитель Google объяснил, что это изменение направлено на повышение скорости предоставления результатов поиска, обеспечивая "более высокую производительность за счет загрузки только тех результатов, которые пользователи явно запрашивают".

На ПК пользователи вновь могут перемещаться по результатам поиска с помощью переходов к определенным страницам или нажимая кнопку "Далее". На мобильных устройствах кнопка "Больше результатов" позволит пользователям загружать дополнительные результаты поиска.