Google Поиск стал менее объективен, там появились «любимые» источники

Опубликовано 13 августа 2025, 16:201 мин.
Google Поиск стал менее объективен, там появились «любимые» источникиТеперь показывает больше контента от приоритетных источников
Google запускает новую функцию Preferred Sources в поиске для всех пользователей в США и Индии. Она позволяет выбрать любимые источники информации.
© Ferra.ru
Чтобы выбрать Preferred Sources, пользователи должны нажать на значок справа от Главных новостей, найти нужные источники и отметить их. После обновления результатов американцы и индийцы сразу увидят больше контента от своих любимых сайтов. Предпочтения сохранятся автоматически.
Контент с других сайтов по-прежнему будет отображаться, просто выбранные источники будут показываться чаще и выше в результатах поиска. Любые предпочтения можно менять в любой момент, а источников можно выбрать сколько угодно.
В Сети уже обвинили компанию в уходе от объективности.