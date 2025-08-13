Google Поиск стал менее объективен, там появились «любимые» источники

Чтобы выбрать Preferred Sources, пользователи должны нажать на значок справа от Главных новостей, найти нужные источники и отметить их. После обновления результатов американцы и индийцы сразу увидят больше контента от своих любимых сайтов. Предпочтения сохранятся автоматически.

Контент с других сайтов по-прежнему будет отображаться, просто выбранные источники будут показываться чаще и выше в результатах поиска. Любые предпочтения можно менять в любой момент, а источников можно выбрать сколько угодно.

В Сети уже обвинили компанию в уходе от объективности.