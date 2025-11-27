Google, похоже, добавит ИИ-генератор изображений Nano Banana прямо в строку поиска

Если эта функция станет доступной, пользователи смогут создавать ИИ-изображения прямо через поиск, не переключаясь на отдельное приложение.

Nano Banana Pro стал известен благодаря своим фотореалистичным изображениям и инструментами редактирования. Последнее обновление принесло улучшенное качество, лучшее отображение текста и контроль над освещением, фокусом и композицией.

Судя по всему, Nano Banana постепенно распространяется по всей экосистеме Google — от классических приложений до NotebookLM для заметок.