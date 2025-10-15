Google, похоже, нашла «лазейку», чтобы избежать огромного штрафа в ЕС

В марте 2025 года европейские регуляторы обвинили Google в том, что компания предпочитает собственные сервисы, такие как Google Flights и Google Hotels, в результатах поиска. Таким образом, компания кобы вытесняет конкурентов и мешает информировать пользователей о других вариантах.

В предложении, просмотренном СМИ, Google планирует дать вертикальным поисковым сервисам (VSS) равные права. Каждому VSS будет выделен отдельный блок в поиске, где будут отображаться результаты их платформы. Результаты Google при этом сохранят формат и будут показываться рядом. Блоки будут выбираться по «объективным и недискриминационным критериям», данные от авиакомпаний и прокатчиков авто также останутся видимыми и будут располагаться выше или ниже блока VSS в зависимости от релевантности запроса пользователя.

Остаётся неизвестным, удовлетворят ли предложенные изменения регуляторов.