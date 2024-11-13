Google похвалилась достижениями своего ИИ Gemini и представила обновление

Опубликовано 13 ноября 2024, 23:271 мин.
Google похвалилась достижениями своего ИИ Gemini и представила обновлениеGems — «одна из самых используемых функций Gemini Advanced»
Google выпустила обновление для Gemini Advanced, добавив функцию загрузки файлов в «Gems» — кастомизированных ботов, ориентированные на выполнение конкретных задач. С момента своего появления в августе Gems стал одной из самых популярных функций, и теперь пользователи могут загружать до 10 файлов для более точных и контекстно релевантных ответов. Поддерживаемые форматы файлов включают документы, такие как Google Docs, DOCX, PDF и текстовые файлы, а также Google Sheets и CSV.
Эта функция может быть особенно полезна в контексте работы, например, уточнения планов проектов, обращения к внутренним документам или анализа отзывов клиентов. Google обещает, что эти файлы будут служить исходным материалом для более точных и эффективных ответов.
Кроме того, подписчики Gemini для Workspace скоро получат доступ к шести новым готовым Gems, ориентированным на маркетинг, продажи, HR и поддержку клиентов. В ближайшее время также будет расширена функциональность Gemini для пользователей Android, что позволит конвертировать рукописные заметки в текст.
Эти новые инструменты доступны через Google One и Google Workspace.