Google похвалилась достижениями своего ИИ Gemini и представила обновление

Эта функция может быть особенно полезна в контексте работы, например, уточнения планов проектов, обращения к внутренним документам или анализа отзывов клиентов. Google обещает, что эти файлы будут служить исходным материалом для более точных и эффективных ответов.

Кроме того, подписчики Gemini для Workspace скоро получат доступ к шести новым готовым Gems, ориентированным на маркетинг, продажи, HR и поддержку клиентов. В ближайшее время также будет расширена функциональность Gemini для пользователей Android, что позволит конвертировать рукописные заметки в текст.

Эти новые инструменты доступны через Google One и Google Workspace.