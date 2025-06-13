Google полностью обновила Snapseed для iOS впервые за несколько лет

В версии 3.0 полностью изменён дизайн интерфейса как для iPhone, так и для iPad. Теперь все отредактированные фотографии показываются в виде сетки, а управление стало проще благодаря трём вкладкам. Появился раздел «Избранное».

Snapseed предлагает более 25 инструментов и фильтров для редактирования изображений, включая новые плёночные эффекты. Также у приложения обновился логотип — стал более минималистичным.

Google купила Snapseed ещё в 2012 году, но в последние годы разработка почти не велась. Поэтому новое обновление стало неожиданностью для пользователей.

Важно отметить, что приложение остаётся бесплатным и без рекламы.