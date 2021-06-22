Google поломала собственные приложения на Android-смартфонах

О наличии проблемы свидетельствуют данные на портале Downdetector. По карте сбоев видно, что проблема коснулась не только Россию, но и Европу и другие части мира. В нашей стране жалобы поступали в основном от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Самыми частыми проблемами являются сбои в работе сайта (73%) и при попытке войти в учётную запись (27%).

Похоже, что проблемы начались после очередного обновления сервисов Google. Для их решений можно откатить приложения к стоковому варианту.

Пока представители Google не прокомментировали ситуацию. Остаётся дождаться их реакции и исправления проблемы.