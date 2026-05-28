Google помогла отключить ботнет, который воровал пароли

Удалось так прервать цепочку атак, которые длились два года. Злоумышленники публиковали вредоносные расширения в магазинах для разработчиков, покупали рекламу в поисковиках, чтобы жертвы сами скачивали заражённые файлы. Так использовались украденные пароли для взлома учётных записей. В итоге им удалось «отравить» больше 300 репозиториев на GitHub, пишут СМИ.

CrowdStrike отключила четыре канала управления ботнетом. Хакеры использовали для них технологию блокчейна Solana, сеть BitTorrent, календарь Google и обычные виртуальные серверы.