Google попросили разделить боты для ИИ и поиска, но вряд ли она согласиться

Опубликовано 10 июля 2025, 19:561 мин.
Google попросили разделить боты для ИИ и поиска, но вряд ли она согласитьсяCloudflare просит Google разделить боты для ИИ и поиска
Cloudflare хочет, чтобы Google разделил свои поисковые боты: одни — для обычной индексации сайтов, другие — для сбора данных для ИИ-резюме. Сейчас Google использует одни и те же боты для обоих целей, что якобы проблемно для сайтов, что не хотят, чтобы их контент использовался для обучения ИИ.
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Cloudflare уже тестирует новые функции, позволяющие блокировать «ИИ-сканеры» или брать плату за доступ к контенту. Вот только многие владельцы сайтов обеспокоены, мол, блокируя ИИ, можно случайно испортить видимость сайта в поисковой выдаче.
Глава Cloudflare Мэтью Принс заявил, что компания ведёт переговоры с Google и надеется, что вскоре появится способ блокировать только ИИ, не трогая обычный поиск. В случае неудачи он предлагает принять специальный закон.
Google пока не подтвердил, что такие переговоры действительно идут.