Google попросили разделить боты для ИИ и поиска, но вряд ли она согласиться

Cloudflare уже тестирует новые функции, позволяющие блокировать «ИИ-сканеры» или брать плату за доступ к контенту. Вот только многие владельцы сайтов обеспокоены, мол, блокируя ИИ, можно случайно испортить видимость сайта в поисковой выдаче.

Глава Cloudflare Мэтью Принс заявил, что компания ведёт переговоры с Google и надеется, что вскоре появится способ блокировать только ИИ, не трогая обычный поиск. В случае неудачи он предлагает принять специальный закон.

Google пока не подтвердил, что такие переговоры действительно идут.