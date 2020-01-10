Google попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения

Авторы письма утверждают, что невозможность удалить некоторые приложения делает пользователей уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.

«Конфиденциальность не может быть роскошью, предлагаемой только тем людям, которые могут себе это позволить», — сказано в письме.

Правозащитники считают, что разработчики Android должны создать механизм обновления предустановленного программного обеспечения и предъявлять к нему те же требования, что и к приложениям из Google Play.

Отметим, что некоторые предустановленные приложения действительно нельзя удалить с телефона Android, но можно отключить, чтобы они не отображались в общем списке.