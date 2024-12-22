Google попыталась договориться с властями США, чтобы Chrome остался у неё

Опубликовано 22 декабря 2024, 06:001 мин.
Google попыталась договориться с властями США, чтобы Chrome остался у неёЧтобы избежать «антимонопольного разрыва»
Google предложила Министерству юстиции США ряд мер в качестве альтернативы развалу компании из-за антимонопольных нарушений. Минюст предлагал радикальные меры, такие как принуждение Google к продаже браузера Chrome, операционной системы Android или магазина Google Play.
Встречное предложение Google сосредоточено на пересмотре деловых контрактов. В течение трех лет компания перестанет связывать лицензии на ключевые приложения, такие как Chrome, Google Play и ИИ-ассистент Gemini, со сделками по предустановке на устройствах Android. Google также разрешит заключать несколько соглашений о размещении поисковой системы по умолчанию в браузерах, ежегодно пересматривая условия.
Google планирует обжаловать решение судьи Амита Мехты, который признал компанию монополистом. До подачи апелляции Google должна представить пересмотренное предложение к 7 марта, а затем пройти двухнедельное судебное разбирательство в апреле.