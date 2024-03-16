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Приложения
Опубликовано 16 марта 2024, 12:00
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Google посмеялась над iPhone, «отрицающим» важность функции Circle to Search

В iPhone функции визуального поиска нет до сих пор
Компания Google выпустила рекламный видеоролик, и, как говорится, убила двух зайцев, объяснив смысл новой функции Circle to Search и попутно высмеяв iPhone за её отсутствие.

В начале января Google реализовала на некоторых смартфонах функцию визуального поиска Circle to Search, или «обведи и найди», которая появилась на конкурирующих с iPhone Pixel 7 и 8, а также Samsung Galaxy S24. В ролике показан «разговор» Pixel и iPhone: «гуглофон» объясняет айфону, зачем нужна функция Circle to Search.

В кадре iPhone объясняет Pixel, почему вся квартира, в которой они находятся, покрыта красными кругами. Оказывается, iPhone обвёл различные объекты, которые он хочет найти позже.

Это как раз и есть объяснение «обведи и найди»: функция позволяет обвести любой объект, изображаемый на дисплее, и во всплывающем окне сразу выведется информация об этом объекте, будь то картинка, предмет, текст и т.д. Ролик длится меньше минуты.

При этом неизвестно, пойдёт ли когда-нибудь Apple на внедрение подобной возможности на iOS.