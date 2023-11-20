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Samsung Galaxy S24
Раскрыты сроки анонса и старта продажи флагманских Samsung Galaxy S24
Телефоны
21:36 | 20 ноября, 2023
6,7913385827. Нет, это не двойное число Пи, а точный размер дисплея Samsung Galaxy S24 Ultra
Телефоны
10:25 | 20 ноября, 2023
Плоский экран и почти полное отсутствие рамок: что о Samsung Galaxy S24 рассказали защитные стекла
Телефоны
12:30 | 19 ноября, 2023
Samsung Galaxy S24 получит ярлык экрана блокировки с прямым доступом к камере Instagram*
Телефоны
03:00 | 18 ноября, 2023
Дизайн Galaxy S24 и S24+ утек в сеть. Спасибо качественным макетам новинок
Телефоны
02:15 | 15 ноября, 2023
Так будет выглядеть Samsung Galaxy S24 Ultra — известный инсайдер опубликовал самое точное фото флагмана
Телефоны
04:30 | 13 ноября, 2023
Смартфоны Samsung Galaxy S24 научатся переводить речь собеседника с одного языка на другой в реальном времени
Телефоны
11:15 | 10 ноября, 2023
Слили всё: в сеть просочились цена и характеристики флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra
Телефоны
07:59 | 10 ноября, 2023
Их почти нет: Samsung Galaxy S24 Ultra получит тончайшие и одинаковые со всех сторон рамки вокруг дисплея
Телефоны
00:45 | 08 ноября, 2023
Samsung будет отдельно продавать ИИ-функции, уже включенные в флагманы Galaxy S24
Телефоны
03:45 | 07 ноября, 2023
Флагманский Galaxy S24 Ultra совершит ИИ-революцию среди смартфонов Samsung
Телефоны
09:45 | 06 ноября, 2023
SamMobile опубликовал качественные фото нового флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra в молочном цвете
Телефоны
07:02 | 02 ноября, 2023
Samsung «кинет» фанатов: Galaxy S24 Ultra будет клоном устаревшего Galaxy S23 Ultra
Телефоны
10:30 | 30 октября, 2023
За это Samsung попросит больше тысячи долларов. Раскрыты характеристики камеры Galaxy S24 Ultra
Телефоны
21:00 | 29 октября, 2023
Samsung Galaxy S24 получит ИИ-фишки вслед за Google Pixel 8
Телефоны
07:41 | 24 октября, 2023
Samsung Galaxy S24 Ultra получит новый дизайн нижнего динамика
Телефоны
08:37 | 23 октября, 2023
Грядущий Xiaomi 14 на собственной HyperOS оказался мощнее Samsung Galaxy S24 Ultra
Телефоны
08:03 | 23 октября, 2023
Экран флагманских Samsung Galaxy S24 Ultra и OnePlus 12 сравнили задолго до анонса обоих смартфонов
Телефоны
07:57 | 18 октября, 2023
В Сеть утекли характеристики главного конкурента Xiaomi 14 и Galaxy S24 от Vivo
Телефоны
22:33 | 12 октября, 2023
Samsung Galaxy S24 тоже получит титановую рамку, не только в Ultra-версии
Телефоны
14:55 | 07 октября, 2023
Samsung представит флагманскую линейку Galaxy S24 раньше ожидаемого
Телефоны
17:37 | 26 сентября, 2023
Samsung представит флагманские смартфоны Galaxy S24, 24+ и 24 Ultra раньше ожидаемого
Телефоны
08:32 | 07 сентября, 2023
Хотите европейский Galaxy S24 с процессором Snapdragon 8 Gen 3? Вам подойдёт лишь Galaxy S24 Ultra
Телефоны
20:19 | 30 августа, 2023
Samsung откажется от процессоров Snapdragon в европейской версии Galaxy S24
Телефоны
07:12 | 30 августа, 2023
Рамки вокруг экрана Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили с iPhone 15 Ultra и Xiaomi 14
Телефоны
19:59 | 27 августа, 2023
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