Samsung исправила в Galaxy S25 давнюю проблему S24 — зернистость дисплея

Опубликовано 30 января 2025, 22:301 мин.
Samsung исправила в Galaxy S25 давнюю проблему S24 — зернистость дисплеяХотя проблема не была распространённой
Как сообщает портал SamMobile, Samsung улучшила новую серию Galaxy S25 по многим параметрам, включая проблему зернистого экран в S24. В предыдущей серии пользователи столкнулись с зернистой текстурой на дисплеях при низкой яркости.
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Однако в новой линейке эта проблема была решена. Когда Samsung презентовала новую серию, была показана фотография Galaxy S25 Ultra: была продемонстрирована гладкость и однородность дисплея по сравнению с S24 Ultra.
При этом проблема с дисплеями серии Galaxy S24 «не была особо серьёзной и не беспокоила многих пользователей, так как дисплеи всё равно были великолепными и артефакты проявлялись только при определённых условиях», отмечает источник.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков