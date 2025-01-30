Samsung исправила в Galaxy S25 давнюю проблему S24 — зернистость дисплея

Однако в новой линейке эта проблема была решена. Когда Samsung презентовала новую серию, была показана фотография Galaxy S25 Ultra: была продемонстрирована гладкость и однородность дисплея по сравнению с S24 Ultra.

При этом проблема с дисплеями серии Galaxy S24 «не была особо серьёзной и не беспокоила многих пользователей, так как дисплеи всё равно были великолепными и артефакты проявлялись только при определённых условиях», отмечает источник.