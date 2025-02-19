Телефоны
Опубликовано 19 февраля 2025, 16:30
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Galaxy S24 получит функцию шумодава от S25 при распространении оболочки One UI 7

Обновление произойдёт, скорее всего, к концу апреля
По словам инсайдера Таруна Ватса, который к тому же является представителем Samsung, компания может добавить ИИ-функции Audio Eraser, Best Face и несколько других в линейку Galaxy S24. Это станет возможным после распространения на эту линейку интерфейса One UI 7, который пока доступен только на Galaxy S25.
Galaxy S24 получит функцию шумодава от S25 при распространении оболочки One UI 7

© Samsung

Функция Audio Eraser, или «Стирание звука», позволяет очищать звук в видео путём изоляции или усиления определённых звуковых категорий, таких как случайные шумы, музыка или нежелательные голоса. «Эта функция, хотя хорошо справляется со своей задачей, менее надёжна и не имеет различных студийных режимов в сравнении с аналогичной функцией Audio Mix на iPhone», — пишет PhoneArena. Однако, это полезно при записи видео с фоновым шумом, на ветреных пляжах или когда нужно усилить тихий голос; функция, по сути, выполняет роль шумодава.

Best Face, или «Лучшее лицо», позволяет изменить лицо объекта съёмки, выбрав более подходящее на фото, «что очень похоже на функцию Best Take в Pixel».

Вероятнее всего, обновление телефонов Galaxy S24 до оболочки One UI 7 произойдёт к концу апреля, после трёх предварительных бета-версий.