Galaxy S24 получит функцию шумодава от S25 при распространении оболочки One UI 7

Функция Audio Eraser, или «Стирание звука», позволяет очищать звук в видео путём изоляции или усиления определённых звуковых категорий, таких как случайные шумы, музыка или нежелательные голоса. «Эта функция, хотя хорошо справляется со своей задачей, менее надёжна и не имеет различных студийных режимов в сравнении с аналогичной функцией Audio Mix на iPhone», — пишет PhoneArena. Однако, это полезно при записи видео с фоновым шумом, на ветреных пляжах или когда нужно усилить тихий голос; функция, по сути, выполняет роль шумодава.

Best Face, или «Лучшее лицо», позволяет изменить лицо объекта съёмки, выбрав более подходящее на фото, «что очень похоже на функцию Best Take в Pixel».

Вероятнее всего, обновление телефонов Galaxy S24 до оболочки One UI 7 произойдёт к концу апреля, после трёх предварительных бета-версий.