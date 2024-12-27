Бета One UI 7 на базе Android 15 может остаться эксклюзивом флагманских Galaxy S24

Известный инсайдер утверждает, что программы бета-тестирования не будет для моделей Galaxy S23, S22, S21 и смартфонов серии Galaxy A.

Сообщается, что Samsung планирует выпустить стабильную версию One UI 7 одновременно с запуском Galaxy S25 уже через несколько недель.

На мероприятии Unpacked компания должна объявить полный график релиза обновления, а устройства серии Galaxy S начнут получать его в феврале.

Инсайдер также поделился информацией о бета-графике, согласно которому третья бета выйдет между 30 декабря и 6 января, за которой последуют еще несколько итераций перед финальным релизом.