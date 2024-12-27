Бета One UI 7 на базе Android 15 может остаться эксклюзивом флагманских Galaxy S24

Опубликовано 27 декабря 2024, 07:361 мин.
Бета One UI 7 на базе Android 15 может остаться эксклюзивом флагманских Galaxy S24Некрасиво получается...
Согласно последним слухам, бета-версия One UI 7 на базе Android 15 может остаться доступной только для флагманов Samsung Galaxy S24.
Известный инсайдер утверждает, что программы бета-тестирования не будет для моделей Galaxy S23, S22, S21 и смартфонов серии Galaxy A.
Сообщается, что Samsung планирует выпустить стабильную версию One UI 7 одновременно с запуском Galaxy S25 уже через несколько недель.
На мероприятии Unpacked компания должна объявить полный график релиза обновления, а устройства серии Galaxy S начнут получать его в феврале.
Инсайдер также поделился информацией о бета-графике, согласно которому третья бета выйдет между 30 декабря и 6 января, за которой последуют еще несколько итераций перед финальным релизом.