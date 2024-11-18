Автономность Xiaomi 15 Pro оказалась лучше, чем у iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra

В испытаниях участвовали Xiaomi 15 Pro, iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro XL, а также устройства прошлого поколения — OnePlus 12 и Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi 15 Pro стал лидером, проработав впечатляющие 12 часов 23 минуты благодаря батарее на 6100 мАч и эффективной системе охлаждения (максимальная температура — 43.8 °C).

Второе место занял iPhone 16 Pro Max, выдержавший 11 часов 16 минут. Однако нагрев устройства достигал 50 °C. Тройку замкнул OnePlus 12 с результатом в 10 часов 46 минут и минимальным нагревом среди лидеров(43.6 °C).

Samsung Galaxy S24 Ultra проработал 10 часов 23 минуты, но оказался самым горячим в тесте — его температура достигала 50.4 °C.

Наименее автономным стал Google Pixel 9 Pro XL с результатом 9 часов 59 минут. Тем не менее, он продемонстрировал лучшее охлаждение: температура не превышала 42.4 °C.