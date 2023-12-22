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IPhone 16

iPhone 16 Pro Max будет самым большим iPhone в истории
Телефоны
01:30 | 01 декабря, 2023
Так может выглядеть iPhone 16: с вертикальной камерой и сенсором глубины LiDAR
Телефоны
00:00 | 28 ноября, 2023
Боль и разочарование: сканер отпечатка пальцев Touch ID не вернется в iPhone 16, несмотря на слухи
Телефоны
20:15 | 23 ноября, 2023
iPhone 16 и 16 Plus получат дисплеи хуже, чем недорогие Android-смартфоны
Телефоны
21:52 | 20 ноября, 2023
Грядущие iPhone 16 и 17 получат одинаковые OLED-экраны
Телефоны
14:15 | 15 ноября, 2023
Apple начала работу над iPhone 17 с подэкранным сенсором Face ID
Телефоны
00:00 | 13 ноября, 2023
Apple сделает часть ИИ-функций iOS 18 эксклюзивом новеньких iPhone 16
Телефоны
13:30 | 10 ноября, 2023
В iPhone 16 появится сенсорная кнопка неизвестно для чего
Телефоны
17:44 | 01 ноября, 2023
iPhone 16 Pro получит камеру с линзой из литого стекла
Телефоны
15:00 | 01 ноября, 2023
Apple повысит цену на iPhone 16 из-за дороговизны производства iPhone 15
Телефоны
17:25 | 23 октября, 2023
«Всех под одну гребёнку»: все модели iPhone 16 получат процессор Apple A18
Телефоны
21:12 | 15 октября, 2023
Нужно больше различий: чем iPhone 16 Pro будет отличаться от базового iPhone 16
Телефоны
08:35 | 13 октября, 2023
Инсайдер опубликовал первые фото дизайна блока камер iPhone 16
Телефоны
12:05 | 10 октября, 2023
Тестовое производство iPhone 16 начнётся уже в декабре 2023 года
Телефоны
07:59 | 06 октября, 2023
В iPhone 16 появится сенсорная кнопка захвата камеры, реагирующая на нажатие
Телефоны
21:04 | 26 сентября, 2023
Чем iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут лучше актуальных моделей и почему их цена увеличится
Телефоны
09:16 | 25 сентября, 2023
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