Инсайдеры: Apple запатентовала сверхпрочную керамику на основе диоксида циркония

Как сообщает источник, Apple разрабатывает искусственно созданный керамический материал на основе диоксида циркония для использования в iPhone и других своих устройствах. Ceramic Shield, или Керамический Щит, — технология, которая впервые была применена в серии iPhone 12, и делает экраны более устойчивыми к падениям.

Всего существует три поколения «эпловской» керамики. Первое было использовано в iPhone 12, что сделало эти устройства более прочными по сравнению с предшественниками. Второе поколение вендор использовал в линейках iPhone 13, 15 и 16, кроме 16 Pro. Третье поколение появилось как раз в 16 Pro, — это наиболее прочная керамика.

Но теперь, для конкуренции с вновь растущим влиянием на рынок Samsung и китайских производителей, Apple, вероятно, вернётся к разработке запатентованного керамического материала на основе циркония, чтобы сделать устройства ещё более прочными и устойчивыми к царапинам. Эта технология также может помочь укрепить премиум-позиционирование бренда Apple.

Однако стоимость производства керамики может привести к удорожанию iPhone. И, так как это разработка основана на патенте, неизвестно, будет ли Apple продвигать её дальше.