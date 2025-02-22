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Опубликовано 22 февраля 2025, 16:30
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Несмотря на «бюджетность», iPhone 16е начали считать телефоном для богатых

Из-за повышения цены и образа премиальности
Обозреватель портала PhoneArena Анам Хамид назвал новый iPhone 16e «телефоном для богатых», поскольку устройство выросло в цене, а истинная цель Apple — не сделать модель по-настоящему доступной, а «захватить долю на рынке бюджетных смартфонов».
Несмотря на «бюджетность», iPhone 16е начали считать телефоном для богатых

© Apple

По словам Хамида, новая модель имеет вырез в верхней части экрана, который исчез в предыдущих флагманских моделях бренда. iPhone 16e оснащён одинарной 48 Мп задней камерой и не имеет кнопки управления камерой. Модель также оснащена менее мощной версией чипа A18 и модемом собственной разработки Apple, который не поддерживает Wi-Fi 7 и mmWave 5G. Кроме того, iPhone 16e не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe.

Но эта «новая попытка Apple проникнуть в доступный сегмент рынка» стоит не $429, когда устройство называлось SE, а $599.

Отсюда «премиальный» дизайн и пышная реклама модели. По мнению автора, вендор всё делает для создания образа премиальности с заявкой на доступность. Однако, «несмотря на высокую цену, iPhone 16e не обладает премиальными характеристиками», считает обозреватель.

Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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