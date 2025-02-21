Apple сняла с продажи iPhone SE 3 и две модели iPhone 14

На сайте Apple с продажи сняты iPhone SE 3, iPhone 14 и 14 Plus. Вендор удалил упоминание этих моделей на своём сайте. iPhone SE 3 был выпущен в 2022 году, и теперь больше недоступен для покупки, так как считается, что он был заменён новым iPhone 16e. iPhone 14 и 14 Plus, выпущенные в 2023 году, тоже были удалены с сайта Apple.

При этом флагманские iPhone 14 Pro и 14 Pro Max были сняты с продажи ещё раньше, осенью 2024 года. Цены на iPhone SE, 14 и 14 Plus составляли $429, $599 и $699 соответственно. Эти модели, обладают такими характеристиками, как IPS-экран, кнопка Home с датчиком Touch ID и разъёмом Lightning. При этом в продаже у авторизованных продавцов в офлайн-рознице и у партнёров Apple эти модели можно купить.