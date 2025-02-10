Samsung Galaxy S25 против iPhone 16 - два флагмана сравнили

Дизайн и дисплей

Корпус Galaxy S25 немного прочнее благодаря рамке Armor Aluminum 2, а керамическое покрытие Ceramic Shield улучшает устойчивость iPhone 16 к царапинам. Samsung лидирует в области дисплейных технологий благодаря 6,2-дюймовому LTPO AMOLED-экрану, частоте обновления 120 Гц и яркости 2600 нит, что делает его более плавным и удобным для восприятия при солнечном свете. Зато 6,1-дюймовый OLED-дисплей iPhone 16 поддерживает технологию Dolby Vision для более качественного HDR-контента.

Производительность и аккумулятор

Чип A18 в iPhone 16 отличается высокой оптимизацией, в то время как Snapdragon 8 Elite в Galaxy S25 поставляется вместе с большей оперативной памятью (12 ГБ). У Samsung более емкий аккумулятор на 4000 мАч, но эффективность iOS помогает Apple не отставать. Зарядка через MagSafe у iPhone также происходит быстрее.