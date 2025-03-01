Появились итоги первых обзоров iPhone 16e: эксперты высоко оценили модель

Как сообщается, iPhone 16e попал в обзоры крупных IT-изданий и блогеров. По данным портала Tom's Guide, телефон отличается высоким временем автономной работы — до 12 часов и 41 минуты, что лишь немного меньше, чем у iPhone 16, то есть это весьма неплохой результат. Также эта модель имеет более ёмкий аккумулятор, чем iPhone SE, — 3961 мАч.

Издание CNET обратило внимание, что процессор A18 обеспечил стабильную производительность и игровые возможности, но в графических тестах устройство уступает другим смартфонам Apple. Портал The Verge обратил внимание на первый 5G-модем Apple, C1, который, как выяснилось, обеспечивает ту же скорость, что и другие модели iPhone.

Главным недостатком обзорщики назвали отсутствие интерфейса зарядки MagSafe, зато отсутствие двойной камеры минусом не посчитали.

Подводя итог, MacRumors пишет, что, хотя iPhone 16e, который является продолжением iPhone SE, стоит дороже, обновлённый дизайн вполне оправдывает разницу в цене.