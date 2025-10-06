GSMArena сравнила iPhone 17 Pro Max с 16 Pro Max и рассказала, стоит ли обновляться

GSMArena сравнила iPhone 17 Pro Max с 16 Pro Max и рассказала, стоит ли обновлятьсяСпойлер: можно смело скипать
Корпус нового устройства выполнен из алюминия вместо титана, что сделало его немного тяжелее, но удобнее в руке. Среди обновлений — свежие цвета, включая оранжевый Cosmic Orange, и улучшенная защита дисплея от бликов.
Экран остался прежним: 6,9 дюйма, OLED, 1–120 Гц, а реальная яркость почти не отличается от прошлогодней. Главные изменения — внутри.
Чип A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти обеспечивают ощутимый прирост производительности, особенно в графике. Емкость батареи выросла до 5088 мАч, а скорость зарядки — до 42 Вт, что позволяет достичь 50% за 20 минут.
Камеры получили минимальные обновления: телеобъектив стал детальнее, фронтальная камера теперь поддерживает горизонтальную съёмку. В итоге, по мнению GSMArena, обновляться с 16 Pro Max стоит лишь тем, кто хочет максимальную мощность и новые цвета — но не ради реальных улучшений.