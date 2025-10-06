GSMArena сравнила iPhone 17 Pro Max с 16 Pro Max и рассказала, стоит ли обновляться

Корпус нового устройства выполнен из алюминия вместо титана, что сделало его немного тяжелее, но удобнее в руке. Среди обновлений — свежие цвета, включая оранжевый Cosmic Orange, и улучшенная защита дисплея от бликов.

Экран остался прежним: 6,9 дюйма, OLED, 1–120 Гц, а реальная яркость почти не отличается от прошлогодней. Главные изменения — внутри.