Инсайдер опроверг слухи о копировании дизайна серии iPhone 17 c Google Pixel

Опубликовано 19 февраля 2025, 15:451 мин.
Инсайдер опроверг слухи о копировании дизайна серии iPhone 17 c Google PixeliPhone Air — другая история
Инсайдер Джон Проссер рассказал в очередном подкасте, что слухи о копировании дизайна iPhone 17 со смартфонов Google Pixel 9 вряд ли подтвердятся.
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Согласно новому отчёту, на который ссылается Проссер, базовая модель iPhone 17 сохранит внешний вид предшественника, iPhone 16, «что обрадует тех пользователей, которым не нравится новый дизайн», добавляет портал PhoneArena. Как отмечается, слухи, которые опровергает Проссер, возникли в связи с тем, что дизайн iPhone 17 Air имеет большое сходство как раз с Pixel 9.
Инсайдер также утверждает, что модель iPhone 17 Pro сохранит тройное расположение камер и даже увеличит их выступ.
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков