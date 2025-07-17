Некоторые модели iPhone 15 и 16 могут запретить продавать в США

Комиссия по международной торговле США (ITC) рекомендовала запретить импорт OLED-панелей, модулей и устройств с нарушением патентных прав. Продукция BOE, уже произведённая для iPhone, не будет запрещена, но это может повлиять на будущие поставки.

Согласно информации, многие модели iPhone 15 и 16, продаваемые сейчас в США, оснащены OLED-дисплеями производства BOE, и эта ситуация может создать проблемы для Apple, если дело дойдёт до запрета поставок. При этом пока неизвестно, будут ли использоваться дисплеи от BOE в iPhone 17 и 17 Air .

Такж сообщается, что в течение текущего года BOE планирует поставить Apple дисплеи с технологией LTPO для iPhone 17 Pro и Pro Max в Китае, но эти модели могут быть ограничены из-за несоответствия требованиям Apple.

Противостояние межу компаниями началось с иска Samsung к BOE в октябре 2023 года. Samsung утверждала, что BOE незаконно использовала её технологии. Окончательное решение ITC ожидается в ноябре 2025 года, после чего у президента США будет 60 дней на утверждение или наложение вето на действие документа.

Если Apple придётся искать замену BOE, заказы, с высокой вероятностью, будут переданы Samsung и LG.