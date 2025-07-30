Apple «украла» ИИ-фишку Google Pixel из 2021 года и выдала за новинку

Однако именно такую возможность Google представила ещё в 2021 году под названием Magic Eraser на смартфонах Pixel 6. Тогда пользователи могли обводить лишние объекты на снимках, и алгоритм удалял их с реалистичным фоном.

Теперь Apple демонстрирует аналогичную функцию в рекламе iPhone 16. В ролике мужчина стирает с фото домашнего кота по имени Гарретт, а затем возвращает его, чтобы не расстраивать жену.

Всё работает на базе Apple Intelligence — доступной лишь на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и всей линейке iPhone 16.

Для активации функции нужно открыть фото, нажать «Править», включить автообработку и выбрать «Clean Up». Пользователь может обвести лишний элемент и ИИ удалит его.

Apple также заимствовала у Pixel функцию Hold for Me, позволяющую не слушать «музыку ожидания» во время звонков. В iOS 26 она будет называться Hold Assist.