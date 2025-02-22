Камера iPhone 16e не получила одну из ключевых функций — Фотостили

Модель имеет кнопку Action, вырез, OLED-дисплей и систему камер «2-в-1». Двойная система камер включает в себя 48 Мп основную камеру с функциями «Ночь» и «Портрет», позволяющими кадрировать изображения эквивалентно 2-кратному телеснимку и записывать видео в формате 4K@60fps — видео с разрешением 4K и частотой кадров 60 FPS.

Однако iPhone 16e лишён функции «Фотографические стили», которая доступна в других моделях iPhone 16, и позволяет редактировать снимки, как это делают профессиональные фотографы. Поэтому у пользователей iPhone 16e нет функции сохранения естественной палитры таких элементов, как тон кожи. Хотя модель поддерживает старую версию этой функции, представленную в iPhone 13.