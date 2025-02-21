Чип A18 в iPhone 16E уступил iPhone 16 из-за урезанного графического ядра

В iPhone 16E установлен 4-ядерный графический процессор, тогда как у iPhone 16 — 5-ядерный, а у iPhone 16 Pro — 6 ядер. Это означает, что в задачах, связанных с графикой, например в играх или при видеомонтаже, разница в мощности может быть заметна.

Apple использует так называемые «binned» версии чипов, где некоторые ядра отключены из-за дефектов производства. Однако даже с урезанной графикой процессор A18 остается энергоэффективным и достаточно мощным для большинства задач. В повседневном использовании владельцы iPhone 16E, скорее всего, не заметят сильного снижения производительности.

При этом центральный процессор у всех версий A18 одинаковый, что гарантирует стабильную скорость работы системы. Смартфон также оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что позволяет комфортно работать с несколькими приложениями одновременно.